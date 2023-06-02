ERÜ'nün THE 2023 Yılı Etki Sıralaması'ndaki başarısı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2023 Yılı Etki Sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) önemli bir başarı gösterdi. Dünyada 112 ülkeden bin 591 üniversitenin katıldığı uluslararası sıralamada, ERÜ 301-400 aralığında yer alırken, ulusal sıralamada ise Özyeğin Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi ile birlikte 4. sırada yer aldı.

ERÜ, THE 2023 Yılı Etki Sıralamasında bütün başlıkları kapsayacak şekilde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi için veri sağlandı. Yayınlanan sonuçlara göre ERÜ, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” kategorisinde dünyada 90. sırada, “İklim Eylemi” kategorisinde dünyada 100. sırada ve Karada Yaşam kategorisinde dünyada 100-200 aralığında yer alarak önemli bir başarı gösterdi. Buna göre ERÜ bu 3 kategoride dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alma başarısını gösterdi.