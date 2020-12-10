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ERÜ'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından “Sıfır Atık Belgesi” Verildi

Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) “Sıfır Atık Belgesi” aldı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce yürütülen çalışmalar ile ERÜ'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Belgesi” verildi.


ERÜ Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÇEVREM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ERÜ Kampüsünde atıklar mavi ve gri kutularda, ikili toplama sistemine geçildikten sonra, daha verimli ayrılarak geri dönüşümü sağlandı. Atık getirme merkezlerinde ise atıklar geçici olarak depolandıktan sonra lisanslı firmalar aracılığıyla ekonomiye kazandırıldı.


Ayrıca sıfır atık sisteminin hayata geçmesiyle üniversite içinde eğitim, tanıtım ve organizasyon faaliyetleri gibi birçok faaliyet yürütüldü.


ERÜ, atık yönergesinin hayata geçmesiyle başlayan süreçte, birim sorumlularını belirleyerek, eğitim faaliyetleri aralıksız devam etti. Bu kapsamda ise sıfır atık sistemi için atık yönetim rehberi ve el broşürü çalışmaları yapılarak, 2019 yılında düzenlenen bahar şenliğinde de sıfır Atık sisteminin öğrenciler tarafından benimsenmesi için hem sosyal medyada, hem de şenlik alanında birçok etkinlik gerçekleştirildi.


Proje kapsamında yapılan sıfır atık çalışmaları, üniversitenin başarı indekslerinde de üst sıralara taşınmasına da yardımcı oldu. ERÜ kampüsü altyapı, enerji ve iklim değişimi, atıklar, su ve atıksu ve ulaşım alanlarında gösterilen üstün gayretler ile Türkiye'nin örnek kampüslerinden biri oldu.


Sıralama sistemlerinde her zaman en üstte olmayı hedefleyen ERÜ, sürdürülebilir kampüs çalışmaları kapsamında yeni projeler üretmek için de aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

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