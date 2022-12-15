ERVA'nın 'merhametli nesil' projesi ilgi görüyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in tensipleriyle kurulan Genel Başkanlığını Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ın yürüttüğü Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) bünyesinde faaliyetlerine devam eden Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesinde Aralık ayında merhamet değeri işlenmeye başlandı.

Merhamet değeri çerçevesinde öğrencilerin tüm canlara merhamet göstermesi hedefiyle İbrahim Tennuri Ortaokul'u öğrencileri Talas Patiköy Hayvan Barınağına götürüldü. Patiköy Hayvan Barınağı yetkilileri öğrencilere hayvan bakımı ile ilgili bilgi verdi. Öğrenciler hayvanlara mama vererek barınaktaki hayvanlarla vakit geçirme ve temas etme şansı yakaladılar. Küçük yaşta hayvan sevgisiyle büyüyen çocukların çevre, hayvan ve doğaya karşı daha duyarlı ve bilinçli olacağı bilinciyle ziyaretlere devam edileceği bildirildi. KAYDEM Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya, İbrahim Tennuri Ortaokulu Okul Müdürü Muharrem Hırkaoğlu ve Erva Okul Koordinatörü Hatice Duman'ın eşlik ettiği ziyarette öğrencilerin oldukça keyif aldığı gözlemlendi.

Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya; "Çocuklarımızın ve gençlerimizin değerleriyle var olması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü ziyaretimizde öğrencilerimizin, hayvanların da insanların merhametine muhtaç olan canlılar olduğunu yakından gözlemlemeleri adına, çocuklarımızın ruhsal gelişimleri için de önemli olan hayvan sevgisini pekiştirmeleri adına böyle bir ziyaret planladık. Tüm canlılar aslında bir bütünün parçalarıyız. Hep birlikte doğayı oluşturuyoruz ve bu dünyayı paylaşıyoruz. Dünyadaki her canlı, dolaylı ya da dolaysız olarak birbirinin varlığına muhtaç. İşte bu doğal dengeyi koruyabilmek için doğadaki tüm canlılara saygı, sevgi ve merhamet duymamız gerektiğini daha küçük yaşlarda çocuklara aşılamamız hayvan sevgisi ile büyütmemiz gerekiyor ki onlar da doğayı koruma bilinciyle yetişsinler. Çocuklarımıza bu bilinci aşılamanın en güzel yollarından birisi galiba onların evcil hayvanlarla büyümesini sağlamaktan geçiyor. Evcil hayvanların çocuklara kazandırdığı kişisel özellikler gerçekten saymakla bitmiyor. Evcil hayvanların dışında sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarının karşılanması onlara gerekli ilgi ve özenin gösterilmesi hepimizin görevi. Çocuklarımızın bunları görmesi yakından şahit olması çok güzel. Bu ziyaretlerin ilerleyen süreçlerde de tekrar ederek çocuklarımızdaki hayvan sevgisini diri tutmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin ulaşımında bize destek olan Büyükşehir Belediyemize ve bu ziyarette bizi ağırlayan Talas Belediyesi Patiköy ekibine teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerimize Mustafa Germirli İHO öğrencileri ile yarın da devam edeceğiz” dedi.