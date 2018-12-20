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Erzurumspor-Kayserispor maçını Göçek yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 17.

haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Erzurum Kazımkarabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kayserispor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek düdük çalacak. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Zengin.


MHK, Spor Toto Süper Lig'de devre arası tatil öncesinde müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. MHK, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçından sonra çok konuşulan isim Hüseyin Göçek'e görev verdi. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar ile çok tartışılan Hüseyin Göçek'e Merkez Hakem Kurulu (MHK) tam 1 ay sonra görev vermedi.


Hüseyin Göçek bu sezon hem Kayserispor, hem de Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3'er maçında görev yaptı. Göçek,Kayserispor'un 2 maçında hakem olarak 1 maçında VAR olarak görev yaparken Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 maçında VAR ve 1 maçında hakem olarak görev yaptı.


Göçek'in Kayserispor maçları


Kayserispor 2-0 Antalyaspor (Hakem)


Fenerbahçe 2-3 Kayserispor (VAR)


Medipol Başakşehir 1-0 Kayserispor (Hakem)


Göçek'in Erzurumspor maçları


Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-3 Beşiktaş (VAR)


Galatasaray 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumapor (VAR)


Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 Göztepe A.Ş (Hakem).

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