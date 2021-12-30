Eş zamanlı operasyonla yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi

60 ekip ve 125 personelin katıldığı operasyonda 14 hırsızlık olayının şüphelileri ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi olmak üzere yakalanan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde son zamanlarda meydana gelen ikametlerin kapı kilitlerini kırmak suretiyle ziynet eşyası ve para çalınması olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımı ile operasyon düzenlendi. 12 farklı adreste 60 ekip ve 125 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda hırsızlık şüphelilerinden Y.Ş. (17), S.F. (19), P.S. (17), G.E. (34), Y.Ç. (15), L.K. (29), S.T. (29), M.Ç. (17), Z.G. (19), H.G. (14), F.B. (15), R.G. (17), R.T. (24), Y.K. (25), U.T. (35), E.P. (63), İ.B. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan E.U., E.A., H.B., M.E. ve E.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.