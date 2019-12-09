Esat Öztürk'ten Berna Gözbaşı'ya tebrik

Yahyalı Belediye Başkanı ve Yerköyspor Onursal Başkanı Esat Öztürk Berna Gözbaşı'nın olağanüstü kongrede Kayserispor başkanlığına seçilmesi münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Haftasonu yapılan kongrede Kayserispor başkanı seçilenBerna Gözbaşı'na tebrik mesajları devam ediyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yayınladığı mesaj ile Gözbaşı'nı tebrik etti.

Öztürk yayımladığı mesajda, “Yarım asırdan fazla geçmiş olan Kayserimizin Süper Lig'deki güzide markası Kayserisporumuzun başkanlığına seçilen kıymetli hemşehrimiz Berna Gözbaşı'yı tebrik ederiz. Başkanlığının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İnşallah Berna Hanımın Kayserisporumuza engin tecrübeleri ile değer katacağına inancımız sonsuzdur. Biz Yahyalı olarak dün olduğu gibi bugün de Kayserisporumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Yahyalı olarak maddi ve manevi desteğimizle Kayserisporumuzun yanındayız. Ülke futbolumuzda çok ciddi yapısal sorunların tartışıldığı bu günlerde onursal başkanlığını da yaptığım Yerköyspor futbol akademisi olarak bu sorunların çözümü için imkanlarımız nispetinde gayret gösteriyoruz. Yahyalımızın yetenekli çocuklarına modern futbolun gerekleri ile eğiterek donatarak Kayserisporumuza futbolcu yetiştireceğiz. Bugün 8 çocuğumuzla Kayserispor altyapısına yaptığımız katkı ilerleyen dönemlerde artarak devam edecektir. İnşallah bu çalışmamız diğer ilçelerimize de model olacaktır. Biz bu çalışmalarımızdan edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri taleb eden tüm kulüplerle belediyelerle içtenlikle paylaşacağımızı belirtmek isterim. İnşallah Türk Futbolunun içindeki bulunduğu bu sorundan hep birlikte kolektif çabayla çıkaracağımıza inancım sonsuzdur” ifadelerine yer verdi.