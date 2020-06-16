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Esen Makina Belsinspor hazırlıklarını sürdürüyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor, 18 Temmuz’da başlayacak olan yerel ligler öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor, 18 Temmuz'da başlayacak olan yerel ligler öncesi çalışmalarını sürdürüyor.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor kalan son 4 haftayı kayıpsız geçmeyi planlıyor. Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından çalışmalarına start veren Mavi-Beyazlılar Teknik Direktör Emrah Çıtak nezaretinde hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.


Kalan son 4 haftada güçlü rakipler ile karşı karşıya gelecek olan Mavi-Beyazlılarda tek hedef şampiyonluk. Mavi-Beyazlılar kalan son 4 maçta Hacılar Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Buğdaylıspor ve Develispor ile karşı karşıya gelecek.

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