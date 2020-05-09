İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esen Makina Belsinspor kararı bekliyor

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makine Belsinspor, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonundan gelecek kararı bekliyor.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadele veren Esen Makina Belsinspor'da ligde kalan son 4 maçının oynanması çıkacak olan kararı beklemeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamanın ardından gözler yerel liglere çevrildi. Yerel Ligler için oynanıp oynamayacağı konusunda henüz bir gelişme olmaması kulüpleri endişelendiriyor. TASK Başkanı Ali Düşmez'in yapacağı açıklamanın ardından kulüpler çıkacak kararın ardından projelerini hazırlayacak. Mavi-Beyazlıların tecrübeli antrenörleri Emrah Çıtak ve Adnan Koçak'ın gelecek kararın ardından yeni bir planlama ve çalışma programı hazırlayacakları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.