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Esen Makina Belsinspor'da 3 transfer

Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de sezona Kocasinan Ülküspor galibiyeti ile başlayan Esen Makina Belsinspor kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.


Geçen sezon Kayseri OSB Atletikspor forması giyen Hasan Yazgan, Turgut Yetük ve Mücahit Baykaldı, bundan sonra kariyerlerini Esen Makina Belsinspor'da sürdürecekler. Esen Makina Belsinspor ile anlaşan 3 oyuncu takıma katılarak ilk antrenmanlarına çıktılar.


Teknik heyetin bu hafta şans vermesi halinde 3 yeni isim Pazar günü oynanacak olan Medical Palaca Gençlerbirliği maçında forma giyecekler.

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