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Esentepe Mahallesi'nde anaokulu ihtiyacı giderildi

Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’nde hayırsever ile birlikte hayata geçirdiği Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu’nun açılış törenini gerçekleştirilecek.

Melikgazi Belediyesi'nin Esentepe Mahallesi'nde hayırsever ile birlikte hayata geçirdiği Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu'nun açılış törenini gerçekleştirilecek.



Açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğitim kalitemizin daha ileri noktalara taşınması ve daha iyi okullarda hizmet sunulabilmesi için Melikgazi Belediyesi olarak gayretle çalışıyoruz. İlçede birçok yatırımı hayata geçiriyor, ihtiyaç olan yerlere göre projeler üretip hazırlıyoruz. Esentepe Mahallemizde güzel bir hizmet oldu. Burada bir ihtiyaç vardı böylelikle bir ihtiyacı daha gidermiş olduk. Hayırseverimize ve emek veren belediye personelimize çok teşekkür ederim. 2 katlı olarak inşa edilen anaokulunda 7 sınıf, faaliyet etkinlik odası ve yemekhane bulunuyor. 6 Haziran Salı günü saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz açılış törenine tüm hemşehrilerimizi beklerim. Okulumuzun Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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