Esentepespor ligi bitirdi

Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Esentepespor, ligin bitimine 1 hafta kala rakibi Simya Koleji'ni 7-1'lik skor ile mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

Ligde kalmak için baraj maçı oynama tehlikesi yaşayan Esentepespor, özellikle son haftalarda yaptığı çıkış ile baraj maçı tehlikesini atlatarak son haftaya girdi. Son 4 maçından 12 puan çıkartan ve 4'de 4 yapan Esentepespor, Kocasinan Ülküspor'u 2-1, Altındağ Akkışlaspor'u 3-0, Özvatan Gençlikspor'u 3-1, Simya Koleji'ni ise 7-1 mağlup etti ve Süper Amatör Küme'de kalmayı garantiledi. Simya Koleji karşısında Ömer Öztürk'ün 5, Fatih Atik ve İbrahim Kazezoğlu'nun 1'er golü ile 7-1 galip gelen Esentepespor, işi son haftaya bırakmadı.

Süper Amatör Küme'de kaldığını ilan eden Esentepespor, son maçını ligden düşmesi kesinleşen Gaziosmanpaşaspor ile oynayarak ligi noktalayacak.