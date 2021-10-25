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Eşi barışma teklifini reddetti, kafasına sıktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde eşine barışma teklifi yapan adam, olumsuz cevap alınca kendi kafasına sıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşine barışma teklifi yapan adam, olumsuz cevap alınca kendi kafasına sıktı. Ağır yaralanan adam, hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahalllesi Müderris Sokak üzerinde meydana gelen olayda, B.Ç. (31) barışmak için eşiyle buluştu. Bir süre sokak üzerinde eşiyle konuşan B.Ç., eşinden olumsuz cevap aldı. Sokak üzerinde bulunan bir binanın arka bahçesine giden B.Ç., burada yanındaki silah ile kafasına ateş etti. Ağır yaralanan B.Ç., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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