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Eşini öldürdükten sonra intihar eden şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İsmail Çakır (60) ile eşi Zehra Çakır (39) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakır, üzerinde bulunan tabanca ile eşi Zehra Çakır'a ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan İsmail Çakır da ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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