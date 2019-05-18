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Eski Milletvekili Niyazi Özcan'ın Acı Günü

AK Parti Kayseri 22.

Dönem Milletvekili Niyazi Özcan'ın eşi Gülderen Özcan hayatını kaybetti.


AK Parti 22. Dönem Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan'ın uzun süredir kanserle mücadele eden eşi Gülderen Özcan hayatını kaybetti. Gülderen Özcan'ın cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ile Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve yakınları katıldı.


Merhume Gülderen Özcan'ın cenazesi Hunat camide öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığına defnedildi.

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