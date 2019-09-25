Eski müze taşındı, yeni müze kuruluyor

Memduh Büyükkılıç, eserlerin kale içindeki yeni müzeye taşınması ile boşaltılan eski Arkeoloji Müzesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, Gültepe Mahallesi'ndeki Arkeoloji Müzesi'nin müze vasfının korunarak Paleontoloji ve Fosil Müzesi olacağını, bahçesinin de Millet Kıraathanesi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gültepe Mahallesi'ndeki eski Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Müze binası ve çevresinde incelemeler yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, incelemeleri sırasında önemli bir açıklama yaptı.

Eski Arkeoloji Müzesi binasının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Millet Kıraathanesi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Burada Eski Arkeoloji Müzesi'nin müze fonksiyonunu korumaya karar verdik. Taşhan bölgesinden çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosiller burada sergilenecek. Bahçesinde de Millet Kıraathanesi olacak ve iki ayrı fonksiyon üstlenecek. Ayrıca ilerde Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi ile bütünlük arz edecek şekilde bir çalışma yapacağız. Kayseri'nin jeolojik tarihinin yeniden ele alınmasını sağlayan 7,5 milyon yıllık fosilleri geçici olarak Bilim Merkezi'mizde koruyoruz; ama daha fazla buluntunun çıkacağını da görüyoruz. Eski Arkeoloji Müzesi'nin Fosil Müzesi yaparak hem Cumhuriyet dönemindeki bu eseri koruyacağız hem de 7,5 milyon yıllık fosilleri sergileyeceğiz” dedi.