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Eskici'den Naci Doğan'a teşekkür belgisi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Güreş İl Temsilciliği görevini yürüten Naci Doğan’a Antalya’ya tayin olması sebebiyle teşekkür belgesi takdim etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Güreş İl Temsilciliği görevini yürüten Naci Doğan'a Antalya'ya tayin olması sebebiyle teşekkür belgesi takdim etti.


Kayseri'de 15 yıldır Güreş İl Temsilciliğini başarıyla yürüten Naci Doğan, tayininin Antalya'ya çıkması nedeni ile bu görevini sonlandırdı. Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Eskici, Türk sporuna ve Kayseri'de ata sporu güreş branşının gelişimine katkılarından dolayı Naci Doğan'a teşekkür ederek, sağlıklı, mutlu bir ömür geçirmesi temennisinde bulunarak Teşekkür Belgesi takdim etti.

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