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Eskici'den, pandemi sürecinde görev yapan personele teşekkür

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Covid-19’la mücadele kapsamında Yurtlarda, Siperlik Maske Üretimi için Gençlik Merkezinde ve Sosyal Vefa Grubunda görev yapan personellere fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Covid-19'la mücadele kapsamında Yurtlarda, Siperlik Maske Üretimi için Gençlik Merkezinde ve Sosyal Vefa Grubunda görev yapan personellere fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurt dışından gelen personeli 14 günlük karantina sürecinde yurtlarda ağırladı, aynı kapsamda virüsle mücadelede kullanılmak üzere Gençlik Merkezleri tarafından Siperlik Maske üretimi yapılarak kurumlara dağıtımı sağlandı.


Bu süreçte fedakarca görev yapan personellere Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


İl Müdürü Eskici; “Koronavirüs salgını ile mücadelede görev şuurunuz, şefkat ve merhametiniz gücümüz oldu. Pandemi süresince Yurtlarımızda, Siperlik Maske üretiminde, ve Sosyal Vefa çalışmalarında görevinizi ifa ederken göstermiş olduğunuz çabanız, gayretiniz ve özveriniz için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim”. dedi.

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