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Eskil Belediyespor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 4

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup 19. hafta maçında Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Eskil Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.



Stat: Aksaray Sentetik Saha


Hakemler: Enes Ahi, Hakan Adıyaman, Abdulkadir Yıldız


Eskil Belediyespor: Abdussamet Akkoyun, Umut Gürkan Kara, Şevket Enes Şensoy, Erden Tomarza, Ahmet Tarık Düşünceli (Cemil Karakum Dk.56), Birkan Bakacak, Berkcan Yeşildağ, Mehmet İncesu (Mehmet Güneş Dk.62), Mehmet Becerir (Buğra Köprübaşı Dk.45), Yasin Güvenoğlu (Mustafa Kaş Dk.46), Ali Kale (Hazar Toprak Dk.62)


Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Erkan Kapar (Emincan Konuk Dk.85 ?), Kadir Doğukan, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Osman Buğra Uysal, Canberk Soykuvvet (Arda Saltan Dk.74), Ercan Çifci (Mustafa Kaya Dk.80), Alperen Topçular (Bahtiyar Dolma Dk.74), Oğuz Saltabaş, Akın Arıcan (Emir Yıldırım Dk.80)


Goller: Hazar Toprak (dk. 90+3) (Eskil Belediyespor), Akın Arıcan (Dk.11, 12, 56 ve 68) (Talasgücü Belediyespor)


Kırmızı Kart: Erden Tomarza (Dk.69) (Eskil Belediyespor)

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