Esnaf Odalarından Başkan Özdoğan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kayseri Esnaf Oda Başkanları, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti, Bisiklet ve Motosiklet Tamircileri Odası Başkanı Mehmet Doğan, Mobilyacılar Odası 2'inci Başkanı Mustafa Fındık, 31 Mart'ta yapılan seçimin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Özdoğan'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ALAN; “HACILAR'A SAAT KULESİ YAPTIRMA SÖZÜNÜ VERİYORUM”

Ziyarette bulunan oda başkanları adına bir konuşma yapan Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “Hacılarlı olarak insan doğduğu evi sever hangi evde doğduysa, doğduğu mahalleyi sever, doğduğu ili, ülkesini sever biz bundan dolayı özellikle biz Kayseri'ye entegreyiz. Evlerimiz bizim şehirde bağlarımız burada ama buralarda doğduğumuz yer be buraya entegreyiz. Sizlerin başarısı bizim başarımız. Hacılar'da her gelen Belediye Başkanı bir şeyler yaptı. Allah hepsinden razı olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Gittikçe çok güzel şeyler yapılıyor. Ben inanıyor ve güveniyorum ki hakikaten başarılı ekibinizle birlikte başarılı olacaksınız. Biz arkadaşlar olarak hem hayırlı olsuna hem de sevgiyi paylaşmaya geldik. Allah sizden razı olsun. Allah mahcup etmesin. Bize düşecek görevde de her şey de varız. Gönlümden bir tane meydana kule saat yapmak geçiyor inşallah. Onu da burada erkanın huzurunda söylemiş oluyum. Oda benim işim saatçi Mustafa Alan. Hacılara da inşallah sizin uygun göreceğiniz bir yere de bir kule saati yapalım inşallah.” dedi.

Seçim sürecinde oda başkanlarının yürekten destek verdiklerine vurgu yapan Başkan Özdoğan ise yaptığı konuşmada, “Değerli Oda Başkanlarım ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ağabeyimiz, Hacılarımıza ve Kayserimize değer katan esnaflarımız ve oda başkanlarımızdır. Başkanlarımız bizim gerek aday adaylığı sürecimizde gerekse adaylık sürecimizde gerekse seçim sürecinde her zaman en açık, en net, en yürekten desteği verdiler. Allah onlardan razı olsun. Bugün de Rabbim nasip etti, seçimden galibiyetle ayrıldık. Biz esnafımızla, sanayicimizle, işçimizle, memurumuzla toplumumuza değer katan bütün herkesle birlikte ilçemize ve ilimize güzellikler katmak için yola çıktık. Rabbim inşallah bu yolda bizleri başarılı kılar. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin. Esnaf deyimi ile Allah kolaylıklar versin.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, ziyarette bulunan oda başkanları adına Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Başkan Özdoğan'a plaket takdim etti.