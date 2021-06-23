Esnaf TOKİ bölgesi çevre düzenleme çalışmalarıyla daha güzel

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Esnaf TOKİ'nin içinde yer alan derede ıslah ve çevre düzenlemesi çalışmasının 1. etabını tamamladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yoğun nüfuslu bölgeye büyük bir yeşil alan, park, yürüyüş yolları, köprü, ve futbol sahası yapıldı. Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi'nde teknik ekibiyle saha gezisi yaparak yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Burada bulunan bu uzun dere Mimar Sinan'a kadar gidiyor. Geçtiğimiz yıl burası gerçekten çok kötü atıl bir durumdaydı. Maalesef Devlet Su İşlerinin işi uzayında vatandaşımızın mağduriyetini önlemek için belediye olarak burayı yaptık. Göz alabildiğince yeşil alan ve hemen yanı başında yürüyüş yolu, ağaçlandırması ve ışıklandırması ile burayı komple düzenledik. Şimdi de inşallah yolun sağ tarafını plana alıyoruz. Bir sene içerisinde de yolun sağ tarafına buna benzer bir formatta yaparak dereyi de güzel bir hale getireceğiz. Yani bu bölgeyi güzelleştiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak şu anda 58 mahallede çalışıyoruz. Her mahallenin her bölgesinde farklı ihtiyaçlar var. Burada köprü yaptık vatandaş dereden karşıya geçsin diye. Burası gerçekten Esnaf TOKİ'yi çok rahatlatan bir çalışma oldu. Aynı şekilde yine bu köprüden bir tane daha devamına yaparak bu bölgedeki vatandaşı biraz daha rahatlatacağız. Gelecek sene ikinci etap bittiğinde de güzel nezih bir bölge oraya çıkacak. Hayırlı olsun” dedi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse yapılan hizmetler için Melikgazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Allah razı olsun kendilerinden. Devlet Su İşlerine başvurduğumuzda ‘biz bu dereyi yapamayız' dediler. Burada 5 bin kişilik bir nüfusumuz taşındı. Esnaf TOKİ resmen bir çöplük halindeydi, atıl durumdaydı. Allah razı olsun başkanımız çok duyarlı. Vatandaşımız rahat etsin harika bir dere kenarı yaptı. Buna ilaveten yürüyüş yolları ve harika bir köprü, çocuklar için harika bir robotik park ve futbol sahası yaptı. Başkanımız iyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizim mahallenin büyük bir sorunu olan kurban pazar yerini de kazandırdı. Mahallemizde başkanımızı çok seviyor” diye konuştu.