Esnaflar, Başkan Büyükkılıç'a şehrin anahtarını hediye etti

Memduh Büyükkılıç'ı esnaf odaları başkanları, Erciyes Üniversitesi Rektörü, AK Parti İl Gençlik Kolları, Mimarsinan OSB, KAYSİAD ve Kafkas Dernekleri ziyaret etti. Esnaf odalarının ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a temsili olarak şehrin anahtarı hediye edildi.

“TÜM KAPILAR AÇILACAK”

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç ile KESOB'a bağlı odaların başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ahmet Övüç, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, esnafların beklentileriyle ilgili bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç da, birlikte hareket ederek bu güzel şehre en güzel şekilde hizmet edeceklerini ifade ederek, “Sizlere rağmen bir şey yapmayacağız. Sizlerle birlikte çok şeyler yapacağız. Yükler varsa o yükleri çekmek için gayret ederiz. İşimizi severek yapıp koşturacağız. Bunun sonucunda da inşallah Allah lütfedecek ve kapanan kapı kalmayacak. Tüm kapılar birer birer açılacak. Pozitif enerji yayarak ve pozitif düşünerek çalışacağız. Konuşarak aşılmayacak, anlaşarak yapılmayacak hiçbir iş olmaz” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A ŞEHRİN ANAHTARI VERİLDİ

Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a Saatçiler, Anahtarcılar ve Bujitericiler Odası Başkan Yardımcısı Hacı Mehmet Şimşek tarafından temsili olarak şehrin anahtarı hediye edildi. Takdim edilen anahtarın üzerinde “2019 yerel seçimlerinde gönüllerin anahtarını almış olan Sayın Başkanımıza sembolik olarak Kayserimizin anahtarını teslim etmekten gurur duyarız” ifadeleri yer aldı. Saatçiler, Anahtarcılar ve Bujitericiler Odası Başkanı Mustafa Alan da Başkan Büyükkılıç'a Tarihi Saat Kulesi'nin maketini hediye etti. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan ayrıca, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı esnaf ailesinden birisi olarak gördüklerini kaydetti.

“ELİF GİBİ DİMDİK OLACAĞIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş da ziyaret etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a doğruluğun simgesi olan Elif Tablosu hediye edildi. Başkan Büyükkılıç, her zaman elif gibi dimdik olacaklarını söyledi.

“İŞBİRLİĞİ İLE HER ALANDA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Rektör Çalış, Başkan Büyükkılıç'ı her zaman yanlarında gördüklerini belirterek, “Hep birlikte üniversitemizi ve Kayserimizi büyütmek için çalışacağız” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç da, Erciyes Üniversitesi'nin önemini vurgulayarak, “Üniversitemiz bizim yüz akımız. İşbirliği halinde her alanda çok güzel işler yapacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Başkanı İbrahim Yılmaz ve Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Hayrettin Seyhan ile Kafkas Dernekleri yöneticileri de ziyaret etti.

“GENÇLERİMİZE HİZMET BİZİM İÇİN İBADET”

Kayseri Memduh Büyükkılılç, yoğun programlarına rağmen zaman zaman okulları ziyaret ederek geleceğimiz olan gençlerle bir araya geliyor. Başkan Büyükkılıç, bugün de Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sürpriz bir ziyaret yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek Okul Müdürü Ercan Çıtak ile birlikte okulu ve sınıfları gezdi. Başkan Büyükkılıç, bazı sınıfları da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Tıp Fakültesi mezunu bir hekim olmasına rağmen aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi 3. Sınıf öğrencisi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Okumanın yaşının olmadığını göstermek istiyorum. Ya öğrenen, ya öğreten olmak lazım. Biz gençlerimizi çok seviyoruz. Onlara hizmet etmek bizim için bir ibadet. Kendilerine kurulan tuzaklara düşmeyecek yeni nesillerin olmasını istiyoruz” dedi. Gençlere tavsiyelerde bulunan ve hayatın bir yarış olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Bulunduğunuz yerin en donanımlısı olmaya çalışın” ifadelerini kullandı. Teknoloji bağımlılığına da değinen Başkan Büyükkılıç, teknoloji bağımlılığının tehditleri ile ilgili gençleri uyardı ve “Teknolojiye biz hükmetmezsen o bize hükmediyor” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleriyle de bir araya gelerek isteklerini sordu. Eğitime verdikleri önemi vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanlığımız döneminde 16 okul yaptırdık. Dolayısıyla eğitim bizim için çok önemli” diye konuştu.