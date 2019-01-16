Esnaflar hem kar temizledi hem de kardan adam yaptı

Kayseri'de yoğun kar yağışında esnaflar hem dükkanlarının önünü temizledi hem de kardan adam yapmanın keyfini çıkardı.

Kayseri'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışında esnaflarda dükkanlarının önünü temizleme çabasına girdi. Esnaflar temizledikleri karları yığınlar halinde bırakmaktansa kardan adam yaparak kar temizleme çalışmasını eğlenceli bir hale dönüştürdü.

Melikgazi ilçesine bağlı Nurihas Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki esnaflardan Muammer Budak, "Yoğun kar yağışı nedeniyle dükkanımıza gelen veya dükkanın önünden geçen vatandaşlar sıkıntı çekiyordu. Biz de hem karları temizledik hem de kardan adam yaparak bunu eğlenceli hale getirdik. Kardan adamı gören vatandaşlar da beğendikleri kardan adamların yanında durarak fotoğraf çektiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.