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Esnaflardan 2 metrelik kardan adam

Kayseri’nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar 2 metre uzunluğunda kardan adam yaptı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar 2 metre uzunluğunda kardan adam yaptı.


Kayseri'de iki gündür etkili olan yoğun kar yağışını Develi'de esnaflar eğlenceye çevirdi. Son yılların en etkili kar yağışından memnun olduklarını ifade eden Develi ilçesi esnafları dükkanlarının önünü temizlerken kardan adam yapmayı da ihmal etmedi.


Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, "İnşallah ilimize, ilçemize, çarşımıza bereket olur son yılların en güzel karı çocukluğumuzda yağdığı gibi kar yağdı maşallah rabbim afatından esirgesin çok güzel oldu, hayırlara vesile olsun inşallah. Çarşımızın esnafları da güzel bir kardan adam yapmış emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

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