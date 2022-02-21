İhlas Haber Ajansı

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Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin çatı katında kiremitler arasına gizlenmiş 1 kilo kubar esrar ve 260 gram preslenmiş esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin çatı katında kiremitler arasına gizlenmiş 1 kilo kubar esrar ve 260 gram preslenmiş esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K.'nın Felahiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın evini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, çatı arasında kiremitlerin altına zulalanmış 1 kilo kubar esrar, 260 gram preslenmiş esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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