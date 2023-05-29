Eşsiz doğası ve yeşili ile ünlü Bünyan'da fotoğraf etkinliği düzenleniyor

Bünyan Belediyesi tarafından 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek 'Bünyan'ı Fotoğraflıyoruz' etkinliği çerçevesinde fotoğraf sanatçısı, oyuncu ve TFGK kurucusu Barış Kerim Cesur Bünyan'a konuk oluyor.

Fotoğraf Etkinlikleri çerçevesinde 7 Haziran'da ilçeye gelecek olan sanatçı 8 Haziran'da ilk olarak Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda söyleşi gerçekleştirerek, Bünyan'ı ve çevresini fotoğraflayacak.

10 Haziran Cumartesi günü saat 13.30'da yine ‘Bünyan'ı fotoğraflıyoruz' adlı etkinlikle Kayserili ve Bünyanlı fotoğraf severlerle bir araya gelecek. Belediye Binası önünden başlayacak etkinliğe tüm gezi ve fotoğraf severlerin yoğun katılımı bekleniyor.