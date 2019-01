Et ve Et Sektöründeki Sorunlar KAYSO'da Masaya Yatırıldı

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın et ve et ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerine yönelik genişletilmiş istişare toplantısı yapıldı. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in başkanlığında, Kayseri Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Grup Meslek Komitesi Üyesi Lütfi Çarşıbaşı, “Üç Odamızın meslek komitesi üyelerinin katılımı ile yaptığımız bu toplantıda, et ve et ürünleri sektörümüzün sorunlarını masaya yatırarak, çözün önerilerini arayacağız. Bu toplantıdan sorunların çözümüne yönelik güzel öneriler çıkacağını umuyorum. Daha önceki bir ziyaretimizde İl Müdürümüzden her türlü sorunlarımızda bize destek sözü almıştık. Bugünde bizi yalnız bırakmadılar. Ben başta Sayın İl Müdürümüz olmak üzere, toplantıya katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, sektördeki sorunların çözümünün sektör temsilcilerini dinlemekten geçtiğini belirterek, “Kayseri et ve et ürünlerinde çok başarılı bir ilimiz. Sektörde yaşanan sorunları bizzat sizlerden dinlemek için sizleri buraya davet ettik. Biz burada size cevap vermekten ziyade sizlerin sorunlarınızı dinleyecek, bu sorunları kendi içimizde değerlendirdikten sonra Bakanlığımıza ileteceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra sektör temsilcileri sırası ile söz alarak, sektörde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.