Ethem Balcı ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor'un alt yapısında yetişen genç oyuncusu Ethem Balcı, dün oynanan Antalyaspor maçında A takım forması ile ilk golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupada adını çeyrek finale yazdıran Yukatel Kayserispor'da büyük sevinç var. Normal süresi 0-0 tamamlanan ve uzatmalarda önce Miguel Cardoso ve ardından Ethem Balcı'nın golleri ile kazanan Yukatel Kayserispor, kupada emin adımlarla ilerliyor. Antalyaspor maçında yedek olarak başlayan ve 118. dakikada Emrah Başsan'ın yerine oyuna dahil olan 2003 doğumlu genç oyuncu Ethem Balcı, attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Ethem Balcı, A takım forması ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ethem Balcı yaptığı paylaşımda, “Çocukluk hayalim olan Kayserispor formasıyla ilk golümü atmanın gururunu yaşıyorum. Bana bu güveni veren Çağdaş Atan hocama ve ekibine teşekkür ederim. Daha nicelerine inşallah” dedi.