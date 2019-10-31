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Euro Cup C Grubu 3.Hafta

FIBA Euro Cup C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta OGM Ormanspor’a 87-63 mağlup oldu.

FIBA Euro Cup C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 87-63 mağlup oldu. Euro Cup'ta ilk yenilgisini alan Sarı-Kırmızılılar 5 puanla 2.sırada yer aldı.


Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi


Hakemler: Alexandra Stan, Dardan Maxhuni, Gilbert Hoxha


Bellona Kayseri Basketbol: Klaudia Perisa (4), Ayşegül Günay Aladağ (9), Sanem Gamze Zeren (6), Luca Ivankovic (8), Shacobia Barbee (21), Gizem Sezer (4), Kennedy Valentine Burke (11), Kübra İmren Siyahdemir, Gülse Uğur, Fatma Dikmen


OGM Ormansspor: Robinson (20), Paris (7), Nilay Kartaltepe (9), Pelin Bilgiç (4), Damla Gezgin (18), Ogunbowale (26), Yeliz Doğan (3), Naile Çırak, Ladin Özel, Öykü Taşkın


Periyotlar: 1. Periyot: 18-18 (Berabere) 2.Periyot: 34-40 (OGMOrmanspor) 3. Periyot: 47-63 (OGMOrmanspor) 4.Periyot: 63-87 (OGMORmanspor)

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