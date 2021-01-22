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Euro Cup Women Basketbol: KSC Szekszard: 88 - Bellona Kayseri Basketbol: 71

FIBA EuroCup Women A Grubu mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ikinci maçında Macaristan’ın KSC Szekszard takımına 88-71 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.

FIBA EuroCup Women A Grubu mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ikinci maçında Macaristan'ın KSC Szekszard takımına 88-71 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar gruptaki son maçında bugün saat (TSİ) 19.00'da BC Prometey takımı ile karşı karşıya gelecek. Bellona Kayseri rakibini mağlup etmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.



Salon: Üniverstiyt Hall Of Györ


Hakemler: Marion Ortis, Urbanovic Andzej, Blahout Petr


Bellona Kayseri Basketbol: Mikiah Harrigan (11), Tyasha Harris (15), Melis Gülcan (15), Maja Miljkoic (11), Kalan Brown (12), Ayşegül Günay Aladağ (5), Esra Ural Topuz (2)


KSC Szekszard: Alexandra Theodorean (2), Fanni Szabo (8), Agnes Studer (9), Livia Gereben, Zala Friskovec (30) Reka Balint (2), Sara Krnjic (6), Dorina Zele, Cyesha Goree (17), Erica Mccall (14)


Periyotlar: 1. Periyot: 14-23 (KSC Szekszard lehine), Devre: 37 - 39 (KSC Szekszard lehine), 3. Periyot: 51- 62 (KSC Szekszard lehine)

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