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Euro Cup Women C Grubu

FIBA Euro Cup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta A3 Umea Basket’i 3 sayı farkla 83-80 mağlup ederek galibiyetle döndü.

FIBA Euro Cup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta A3 Umea Basket'i 3 sayı farkla 83-80 mağlup ederek galibiyetle döndü. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle C Grubunda üçüncü galibiyeti aldı ve gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı.


Stat: Umea Energi Arena


Hakemler: Webb Kate, Tukıss Einars, Kowalskı Karol


A3 Umea Basket: Tiffany Brown (23), Sofia Pelander (12), Lajahna Odessa Drummer (11), Alyssa Lawrence (11), Tamara Radocaj (10), Elme Hansson (7), Danielle Elvbo (6), Frida Modig


Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (23), Shacobia Barbee (20), Luca Ivankovic (12), Ann Wauters (12), Kübra Siyahdemir (8), Ayşegül Günay (4), Beril Albayrak (4), Klaudia Perisa, Gizem Sezer


Periyotlar:


1.Periyot: 20-17 (A3 Umea Basket)


2.Periyot: 35-45 (Bellona Kayseri Basketbol)


3.Periyot: 59-59 (Berabere)

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