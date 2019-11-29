Euro Cup Women C Grubu

FIBA Euro Cup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta A3 Umea Basket'i 3 sayı farkla 83-80 mağlup ederek galibiyetle döndü. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle C Grubunda üçüncü galibiyeti aldı ve gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı.

Stat: Umea Energi Arena

Hakemler: Webb Kate, Tukıss Einars, Kowalskı Karol

A3 Umea Basket: Tiffany Brown (23), Sofia Pelander (12), Lajahna Odessa Drummer (11), Alyssa Lawrence (11), Tamara Radocaj (10), Elme Hansson (7), Danielle Elvbo (6), Frida Modig

Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (23), Shacobia Barbee (20), Luca Ivankovic (12), Ann Wauters (12), Kübra Siyahdemir (8), Ayşegül Günay (4), Beril Albayrak (4), Klaudia Perisa, Gizem Sezer

Periyotlar:

1.Periyot: 20-17 (A3 Umea Basket)

2.Periyot: 35-45 (Bellona Kayseri Basketbol)

3.Periyot: 59-59 (Berabere)