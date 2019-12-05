Euro Cup Women C Grubu maçı

Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ormanspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, rakibine 69-62 mağlup olarak Avrupa Kupası'na veda etti.

Salon: Ankara Sait Zarifoğlu

Hakemler: Andrada Csender, Ivana Radinovic, Amalia Marchis

Ormanspor: Angelica Robinson (16), Johannah Leedham (16), Arike Ogunbowale (14), Nilay Kartaltepe (2), Courtney Paris (10), Pelin Bilgiç (9), Naile Çırak, Damla Gezgin (2), Yeliz Doğan

Bellona Kayseri Basketbol: Shacobia Barbee (16), Ayşegül Günay (6), Kennedy Burke (21), Ann Wauters (4), Luca Ivankovic (10), Beril Albayrak, Klaudia Perisa (5), Kübra Siyahdemir

Periyotlar: 1.Periyot: 20-14 (Ormanspor lehine) 2.Periyot: 16-22 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 19-11 (Ormanspor) 4.Periyot: 14-15 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 36-36 berabere)