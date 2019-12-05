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Euro Cup Women C Grubu maçı

Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup C Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Ormanspor ile karşılaştı.

Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ormanspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, rakibine 69-62 mağlup olarak Avrupa Kupası'na veda etti.


Salon: Ankara Sait Zarifoğlu


Hakemler: Andrada Csender, Ivana Radinovic, Amalia Marchis


Ormanspor: Angelica Robinson (16), Johannah Leedham (16), Arike Ogunbowale (14), Nilay Kartaltepe (2), Courtney Paris (10), Pelin Bilgiç (9), Naile Çırak, Damla Gezgin (2), Yeliz Doğan


Bellona Kayseri Basketbol: Shacobia Barbee (16), Ayşegül Günay (6), Kennedy Burke (21), Ann Wauters (4), Luca Ivankovic (10), Beril Albayrak, Klaudia Perisa (5), Kübra Siyahdemir


Periyotlar: 1.Periyot: 20-14 (Ormanspor lehine) 2.Periyot: 16-22 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 19-11 (Ormanspor) 4.Periyot: 14-15 (Bellona Kayseri lehine)


Devre: 36-36 berabere)

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