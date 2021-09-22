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Euro League Women Ön Eleme

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Euro League Women ön eleme ilk maçında Macaristan ekibi KSC Szeskzard takımına 80-70 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılar ikinci maçında yarın Sepsi ile karşılaşacak.


Salon: Sfantu Gheorghe Sepsi Arena


Hakemler: Cavara Mila, Salins Gatis, Jevtovic Vladimir


Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 8, Japreece Dean 17, Melike Tuğba Oral 10, Egle Sventraite 8, Brooque Williams 12, Derin Yaya 5, Farhiya Abdi 8, Gizem Tüzün,


KSC Szekszard: Zala Friskovec 9, Cyesha Goree 18, Sara Krnjic 9, Melina Miklos 4, Leslie Deann Vorpahl 6 Agnes Studer 9, Livia Gereben , Reka Manyoky 2, Reka Balint, Nikolina Milic 23


Periyotlar:


1.Periyot: 15-19 (KSC Szekszard lehine)


2.Periyot:31-38 (KSC Szekszard lehine)


3.Periyot:52-61 (KSC Szekszard lehine)

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