Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Euro League Women ön eleme ilk maçında Macaristan ekibi KSC Szeskzard takımına 80-70 mağlup oldu.
Sarı kırmızılılar ikinci maçında yarın Sepsi ile karşılaşacak.
Salon: Sfantu Gheorghe Sepsi Arena
Hakemler: Cavara Mila, Salins Gatis, Jevtovic Vladimir
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 8, Japreece Dean 17, Melike Tuğba Oral 10, Egle Sventraite 8, Brooque Williams 12, Derin Yaya 5, Farhiya Abdi 8, Gizem Tüzün,
KSC Szekszard: Zala Friskovec 9, Cyesha Goree 18, Sara Krnjic 9, Melina Miklos 4, Leslie Deann Vorpahl 6 Agnes Studer 9, Livia Gereben , Reka Manyoky 2, Reka Balint, Nikolina Milic 23
Periyotlar:
1.Periyot: 15-19 (KSC Szekszard lehine)
2.Periyot:31-38 (KSC Szekszard lehine)
3.Periyot:52-61 (KSC Szekszard lehine)