EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç

maçında Bellona Kayseri Basketbol, evinde ağırladığı Nesibe Aydın'a 76-85 mağlup olarak grupta dördüncü mağlubiyetini aldı.

Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanan müsabakada ilk periyotu deplasman ekibi Nesibe Aydın 16-24 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ağırlığını ortaya koyan ev sahibi ekip, devreye 33-43 geride girdi. Maçın 3. periyodunda 10 sayılık farklı 5'e indiren Bellona Kayseri Basketbol, son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini rakibine verdi ve sahadan 9 sayı farkla 76-85'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bellona Kayseri bu mağlubiyetle üst üste gruptaki dördüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Levgenii Nagomyi (Ukrayna), Andrea Bongiomi (İtalya), Mlosav Kaludjeovic (Karadağ)

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (1), Brooque Williams (17), Egle Sventoraite (30), Meltem Topaloğlu (8), Sevgi Tonguç (3), Destiny Slocum (15),Gizem Tüzün (2)

Nesibe Aydın: Jessica Thomas (10), Katsiaryna Snytsina (17), Merve Uygül, Gülşah Duman, Kamile Nacickaite (27), Hülya Çoklar (8), Meltem Yıldızhan (3), Harika Eldaş (16), Alaina Coates (4)

1. Periyot: 16-24

Devre: 33-43

3. Periyot: 51-56