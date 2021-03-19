FIBA EuroCup Women çeyrek final maçında karşılaştığı Macaristan temsilcisi KSC Szekszard’a 77-67 kaybeden Elazığ İl Özel İdare kupadan elendi.
FIBA EuroCup Women çeyrek final maçında karşılaştığı Macaristan temsilcisi KSC Szekszard'a 77-67 kaybeden Elazığ İl Özel İdare kupadan elendi.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ali Faur, Ivana Ivankovic, Ivan Milicevic
KSC Szekszard: Alexandra Theodorean 3, Agnes Studer 16, Goree 14, Erica McCall 10, Dewanna Bonner 21, Zala Friskovec 12, Melinda Miklos, Livia Gereben, Sara Krnjic 1
Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 3, Kelsey Mitchell 24, Kristine Vitola 13, Emma Cannon 20, Nika Baric 4, Sera Özelçi 3, Şuğranur Hatice Sönmez
1. Periyot: 22-13 (KSC Szekszard lehine)
Devre: 43-34 (KSC Szekszard lehine)
3. Periyot: 59-51(KSC Szekszard lehine)