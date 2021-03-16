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EuroCup Women: Kayseri Basketbol: 86 - Elazığ Özel İdarespor: 88

Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor’a 88-86 yenilerek EuroCup Women son 16 turuna veda etti.

Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 88-86 yenilerek EuroCup Women son 16 turuna veda etti. Birevim Elazığ İl Özel İdaresi tur atladı.



Saha: Kadir Has


Hakemler: Jelena Tomic, Xhelal Mumini, Alija Ferevski


Elazığ İl Özel İdarespor: Gamze 19, Nazlı, Mitchell 25, Naile, Esma, Sera, Sugranur, Nuran, Vitola 23, Emma 7, Jelena, Nika 14


Başantrenör: Aziz Akkaya


Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi, Zeynep, Melis 8, Ayşegül 8, Gülse, Miljkoviç 2, Kalani Brownx 34, Glory Johnson 7, Kitja Laksa 5, Esra Ural, Tyasha Harris 22


Başantrenör: Ayhan Avcı


1. Periyot: 24-30 (Kayseri Basketbol lehine)


Devre: 53-44 (Elazığ İl Özelidarespor lehine)


3.Periyot: 67-63 (Elazığ İl Özelidarespor lehine)

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