EuroCup Women: Kayseri Basketbol: 86 - Elazığ Özel İdarespor: 88

Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor’a 88-86 yenilerek EuroCup Women son 16 turuna veda etti.
Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 88-86 yenilerek EuroCup Women son 16 turuna veda etti. Birevim Elazığ İl Özel İdaresi tur atladı.
Saha: Kadir Has
Hakemler: Jelena Tomic, Xhelal Mumini, Alija Ferevski
Elazığ İl Özel İdarespor: Gamze 19, Nazlı, Mitchell 25, Naile, Esma, Sera, Sugranur, Nuran, Vitola 23, Emma 7, Jelena, Nika 14
Başantrenör: Aziz Akkaya
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi, Zeynep, Melis 8, Ayşegül 8, Gülse, Miljkoviç 2, Kalani Brownx 34, Glory Johnson 7, Kitja Laksa 5, Esra Ural, Tyasha Harris 22
Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 24-30 (Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 53-44 (Elazığ İl Özelidarespor lehine)
3.Periyot: 67-63 (Elazığ İl Özelidarespor lehine)