Ev faresi kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda; 6 ayrı adresten 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amiliği'nce çevik kuvvet destekli 33 ekip ve toplam 90 polisin katılımıyla 13 farklı ikamete eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Ayrıca operasyonda kentte meydana gelen 6 ayrı adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen 5'i kadın olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli kadınların ikametlere girişleri güvenlik kameralarınca kaydedilirken, şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.