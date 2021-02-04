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Ev hapsinde olan şahıs polisten kaçarken kendini vurarak yaralandı

Kayseri’de ev hapsi cezası olan şahıs, polisten kaçarken üzerinde bulunan tabancayla kendini vurarak yaralandı.

Kayseri'de ev hapsi cezası olan şahıs, polisten kaçarken üzerinde bulunan tabancayla kendini vurarak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana gelen olayda suç dosyalarından dolayı ev hapsinde olan Yunus Emre B., 38 AEB 685 plakalı otomobili ile polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada Yunus Emre B., yanında bulunan tabanca ile otomobilinin içinde yanlışlıkla kendisini sağ bacağından vurarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


Yunus Emre B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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