Ev sahiplerine korku yaşatan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir eve giren ve korku dolu anların yaşanmasına neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pencereden eve girdiği tahmin edilen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, evdekiler tarafından fark edildi. Yatak odasında bulunan yılanın yakalanması için itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri ev sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yılanı kısa sürede yakaladı. Yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, evdekiler de rahat bir nefes aldı.