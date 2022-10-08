Ev ve depolara eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgiye göre kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve faillerinin tespit edilerek yakalanabilmesi için 11 ikamet ve 2 depo olarak kullanılan yerde 40 ekip 90 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tabanca, 2 adet pala, 72 adet çalıntı olduğu değerlendirilen matkap, hilti, spiral, televizyon vb. eşyaya el konuldu.

Operasyonda yakalanan 6 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.