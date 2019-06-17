Evcilleştirdiği Yılkı Atı İle Arkadaş Oldu

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Sultan Sazlığı mesire alanında görevli olan Barış Aladağ, evcilleştirdiği yılkı atı ile arkadaş oldu.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı mesire alanında görevli olan Barış Aladağ'ın evcilleştirilen yılkı atı ile arasındaki bağ görenleri şaşırtıyor. Gün içerisinde at ile birlikte zaman geçirdiğini ifade eden Aladağ, "Burada zamanımızın büyük bir çoğunluğunu hayvanlarla iç içe geçiriyoruz. Bu süre zarfında da yılkı atı ile arkadaş oldum. Gün içinde onunla ilgileniyorum ve araziyi onunla birlikte geçiriyorum" dedi.

Yılkı atının peşini hiç bırakmadığını söyleyen Aladağ, "Yılkı atı ile aramızdaki bağ gün geçtikçe kuvvetlendi. Ben nereye gidersem o da peşimden geliyor. Mesire alanına gelen ve bizi gören vatandaşlar oldukça şaşırıyor" diye konuştu.