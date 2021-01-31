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Evde doğum yapan Suriyeli annenin bebeği öldü

Kayseri’de evde doğum yapan Suriyeli annenin bebeği hayatını kaybetti.

Kayseri'de evde doğum yapan Suriyeli annenin bebeği hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak işlem başlattı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık 181. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu 31 yaşındaki Manar Süleyman, evde doğum yaptı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yeni dünyaya gelen kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.


Ekiplerin olayı bildirmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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