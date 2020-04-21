Evde Hareketsiz Kalma projesine Kayseri'den destek

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' projesine Kayseri'den de destek geldi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Evde Kal Hareketsiz Kalma projesine ip atlama ve şınav çekme etkinliği destek verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler ile sporcular kısa sürede bu projeye katıldılar. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Çim Hokey Antrenörü Vural Gökhan Karaoğlan, GSİM Futbol Antrenörü Hakan Ören, TaeKwonDo Antrenörü Abdullah Erdem, Basketbol Antrenörü İsmail Arıtürk, GSİM Eskrim Antrenörü Kadir Aktaş, Bölge Antrenörü Salih Çelik, Güreş Antrenörü Muhyettin Uzun, Atletizm Antenörü Zehra Polat Şarvan, Boks Antrenörü Aybuke Sultan Kandemir, Sportif Eğitim Uzmanı Berna Pişginel, Hentbol Antrenörü Levent Kaya, Jimnastik Antrenörü Tuğçe Yücel ve sporcular, çekmiş oldukları videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilettiler.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş yaptığı açıklamada, “Bu kapsam da evden kalan sporcularımızın performanslarını koruması için evde spor yapmalarını teşvik etmek için örnek olmaları için antrenörlerimizi evde spor yaparak öğrencilerine örnek olup onları da evde spor yapmalarını sağlamak” dedi.