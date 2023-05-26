Evde Sağlık Hizmeti Alan Vatandaşlara Seçim Kolaylığı

Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'nde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlara; talepleri halinde oy verme işlemlerinde yardımcı olunacak.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri için oy kullanmak isteyen Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'nde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar; talepleri halinde oy kullanma saatleri süresince oy kullanacakları seçim merkezlerine götürerek oy kullanma işleminin ardından evlerine veya hastaneye geri götürülecek. Kayseri Şehir Hastanesi'nde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar 0352 315 77 00 dahili 30129 nolu hattan, Kayseri Devlet Hastanesi'nde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar ise 0352 336 88 84 dahili 1401 nolu hattan talep oluşturabilecek.

Vatandaşlar ayrıca taleplerini 444 38 33 çağrı merkezinden de taleplerini oluşturabilecek.