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Evden kötü koku gelince öldüğü anlaşıldı

Kayseri’de bir süredir kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki şahıs, kötü kokuların gelmesi üzerine girilen evinde ölü olarak bulundu.

Kayseri'de bir süredir kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki şahıs, kötü kokuların gelmesi üzerine girilen evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yeşillik Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda İsmail K.'dan (76) haber alınamadı. Bu sabah evinden kötü kokular geldiğini hisseden komşular, durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, itfaiyenin camı açarak girdiği evde, İsmail K.'nın hareketsiz şekilde yatan bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, İsmail K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.


İsmail K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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