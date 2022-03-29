Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir ikametten 8 bin 600 TL değerinde ziynet eşyasının çalınması olayıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak S.P.(26), P.E. (19), Y.Ş. (15) ve N.Ş. (17) yakalandı. Yakalanan şüphelilerden S.P.'nin 4 farklı olaydan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.P. ve P.E., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.