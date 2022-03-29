İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda, ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kadın yakalandı.


Edinilen bilgiye göre bir ikametten 8 bin 600 TL değerinde ziynet eşyasının çalınması olayıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak S.P.(26), P.E. (19), Y.Ş. (15) ve N.Ş. (17) yakalandı. Yakalanan şüphelilerden S.P.'nin 4 farklı olaydan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.P. ve P.E., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.