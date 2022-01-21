Evi yakmaya çalıştı, bıçakla eşini rehin aldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bıçakla eşini rehin alarak evi yakmaya çalışan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Mahalle Erciyes Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Murat T. (27), elindeki bıçakla eşi Meliha T.'yi rehin aldı. Babasının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin ve psikoloğun çalışması sonucu Murat T. ikna olmayınca, olay yerine polis özel harekat ekipleri çağrıldı. Bu sırada polis ve bekçilerde müstakil evin etrafına güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı.

Koçbaşı ile kapı kırıldı, kadın kurtarıldı

Bir süre sonra özel harekat polisleri, koç başı ile kapıyı kırarak eve girdi. Bu sırada Murat T. pencereden kaçmaya çalışınca ekipler evin etrafında arama yaptı. Evin içerisinde olduğu belirlenen Murat T., polis tarafından etkisiz hale getirilirken, eşi Meliha T. de kurtarıldı. Tedbir amaçlı ambulansa götürülen Meliha T., "Psikolojik olarak hiç değilim ağabey" diyerek gözyaşı döktü. Murat T. de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.