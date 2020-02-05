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Evin dış duvarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri’de evin dış duvarının arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'de evin dış duvarının arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde kullanılmayan bir evin dış duvarının arasına küçük bir köpeği sıkıştığı ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında küçük köpeği bulunduğu yerden çıkardı.


Kurtarılan küçük köpek yeniden doğaya bırakıldı.

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