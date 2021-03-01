İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde evinde düşen 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde düşen 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi Seyrani Sokak'ta bir apartmanda meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Şerife K. (32) iddiaya göre evde düştü. Yaralanan kadın ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şerife K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.