İhlas Haber Ajansı

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Evinde ruhsatsız tabancalarla yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda R.A isimli şahsın Kocasinan İlçesi Talatpaşa Mahallesindeki ikametinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince narkotik ve bomba köpeği ile yapılan arama sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


R.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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