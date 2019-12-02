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Evinde vurularak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de oturduğu ikamette kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hacı Ahmet Çınar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de oturduğu ikamette kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hacı Ahmet Çınar, son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesindeki ikametinde kimliği belirlenemeyen bir kişi Hacı Ahmet Çınar'ı (31) pompalı tüfekle vurdu. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde Hacı Ahmet Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin gece yaptığı operasyonla, cinayete karıştığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alınarak gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Hacı Ahmet Çınar'ın cenazesi Hunat Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Argıncık mezarlığına defnedildi.

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